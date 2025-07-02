Массовое отравление в Винницкой области: шаурма вызвала вспышку сальмонеллеза

В Калиновке Винницкой области зафиксировали вспышку сальмонеллеза после употребления шаурмы. По обновленным данным, заболели 29 человек, среди которых - дети.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Игоря Матковского во время брифинга .

Известно, что у большинства подтверждено наличие сальмонеллы, предварительно - из-за зараженного майонеза, который был составляющей блюда.

"По состоянию на 10:00 2 июля зарегистрировано 29 случаев. В большинстве выявлена сальмонелла, вероятно, серотипа энтеритидис. Пациенты находятся в больнице", - сообщил Матковский.

Заведение не допустило проверку

После обнаружения отравления работу заведения временно остановили. Но, по словам заместителя начальника областной Госпродпотребслужбы Андрея Салюка в комментарии "Суспільному", владельцы фастфуда не допустили инспекторов к проверке. Поэтому составили протокол об административном правонарушении, который предусматривает штраф в размере 56 тысяч гривен.

"Было отказано в доступе к проверке, составлен акт и наложен штраф. С 1 июля работа заведения приостановлена", - отметил Салюк.

Специалисты уже отобрали образцы продуктов, воды и смывы с поверхностей. Исследования продолжаются.

Что известно о сальмонеллезе

Сальмонеллез - это острая кишечная инфекция, которая передается преимущественно через продукты животного происхождения (мясо, яйца, майонез), не прошедшие достаточной термической обработки. Инфекцию могут переносить и грязные руки или кухонное оборудование.

"Не употребляйте пищу, которая не была термически обработана. Обязательно дезинфицируйте поверхности во время приготовления", - подчеркнул Матковский.

Основные симптомы сальмонеллеза:

внезапное повышение температуры,

тошнота и рвота,

боль в животе,

жидкий стул,

общая слабость.

Следствие продолжается

Полиция расследует обстоятельства отравления, устанавливает ответственных. По предварительным данным, все пострадавшие употребляли пищу из одного фастфуда. Назначены санитарно-эпидемиологические и лабораторные экспертизы.

Отметим, это не первый подобный случай в Украине этим летом. В жаркий период медики советуют быть особенно осторожными с уличной едой из-за высокого риска кишечных инфекций.