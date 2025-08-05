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Массовое отравление в лагере на Львовщине: госпитализировали уже более 30 детей

Львовская область, Вторник 05 августа 2025 19:21
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Массовое отравление в лагере на Львовщине: госпитализировали уже более 30 детей Фото: в лагере на Львовщине отравились более 30 детей (freepik.com)
Автор: Татьяна Степанова

В детском лагере "Friendli Camp", расположенном в селе Тухля Стрыйского района Львовской области, зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. По состоянию на 5 августа уже госпитализированы 32 ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"По состоянию на 05.08.2025 с первичным диагнозом "острая кишечная инфекция" госпитализированы 32 человека", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области совместно с работниками ГУ "Львовский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" проводят эпидемиологическое расследование для выяснения источника инфекции, причин и условий возникновения вспышки.

Эпидрасследование продолжается.

Массовое отравление в лагере на Львовщине

Напомним, вчера, 4 августа, правоохранители получили сообщение от родителей о вероятном массовом отравлении детей в лагере отдыха в Стрыйском районе Львовской области.

В больницы были доставлены 24 несовершеннолетних из разных регионов Украины в возрасте от 7 до 17 лет.

Предварительный диагноз всех госпитализированных - острая кишечная инфекция. Сейчас их состояние оценивается как средней тяжести.

В связи с инцидентом следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

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