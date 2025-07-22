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Массовое отравление в ресторане Кацурина: специалисты выявили ряд нарушений

Фото: в ресторане Кацурина обнаружили ряд нарушений (freepik.com)
Автор: Татьяна Степанова

Во львовском ресторане "Китайский привет", где массово отравились посетители, обнаружили ряд нарушений санитарных норм. В частности, в заведении неправильно хранили продукты и кухонный инвентарь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

Как сообщается, по состоянию на 22 июля во Львове госпитализированы 76 человек, которые посещали ресторан "Китайский привет". У 25 пациентов и одного работника ресторана диагностировали сальмонеллез.

В ходе эпидемиологического расследования специалисты Госпродпотребслужбы обнаружили ряд нарушений действующего законодательства, в частности:

  • нарушение правил мытья инвентаря: инвентарь кондитерского цеха мылся вместе с инвентарем мясного и овощного цехов в подвальном помещении;
  • неправильное хранение кухонного инвентаря: отсутствуют специальные емкости с крышками для хранения вымытого оборудования;
  • нарушения в организации хранения продуктов: сыпучие продукты хранились в коридоре подвального этажа, нарушено товарное соседство в холодильном оборудовании;
  • неорганизованное хранение уборочного инвентаря и отсутствие надлежащей маркировки;
  • отсутствует контроль температурных режимов хранения продуктов - соответствующие чек-листы и журналы не предоставлены.

В ходе проверки выявлено, что только 7 из 23 работников ресторана имели медицинские книжки. 16 работников, которые не предоставили документов, рекомендовано не допускать к работе и направлены к семейному врачу для прохождения обследования и лечения.

Сейчас продолжаются исследования образцов пищи, смывов с поверхностей оборудования и проб воды. При вирусологическом исследовании проб воды вирусов гепатита А, ротавирусов, энтеровирусов и аденовирусов не обнаружено.

Также проверено мясо птицы и яйца, которые использовали в ресторане:

  • мясо курятины соответствует всем нормам безопасности, в частности по уровню радиации, микробиологии и содержанию химических веществ;
  • яйца также безопасны и соответствуют требованиям по качеству и безопасности.

 

 

Массовое отравление в ресторане Кацурина

Напомним, 16 июля владелец сети ресторанов "Китайский привет" Михаил Кацурин рассказал, что он и его гости отравились в ресторане во Львове, который открылся всего несколько дней назад.

Позже полиция начала расследование массового отравления. Было известно о госпитализации десятков людей.

Ранее сообщалось, что после массового отравления в ресторане "Китайский привет" у 45 человек обнаружили сальмонеллез. Они все ели один и тот же десерт.

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Львов