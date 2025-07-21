Массовое отравление в ресторане Кацурина: у 45 человек подтвердили сальмонеллез

"Сальмонеллезом во Львовской области заболели 76 людей, из них 10 детей. Все больные употребляли сингапурский чизкейк, в состав которого входят сырые яйца", - рассказала она.

У 45 пациентов лабораторно выявлена сальмонелла энтеритидис - возбудитель сальмонеллеза. По словам чиновницы, все больные с позитивной динамикой выздоравливают.

"Употребление блюд, в состав которых входят сырые яйца, всегда повышает риск заболевания острыми кишечными инфекциями, в частности сальмонеллезом", - предупредила она.