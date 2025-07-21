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Массовое отравление в ресторане Кацурина: у 45 человек подтвердили сальмонеллез

Иллюстративное фото: во львовском ресторане массово отравились люди (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во Львове после массового отравления в ресторане "Китайский привет" у 45 человек обнаружили сальмонеллез. Они все ели один и тот же десерт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководительницу Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталью Иванченко-Тимко в Facebook.

"Сальмонеллезом во Львовской области заболели 76 людей, из них 10 детей. Все больные употребляли сингапурский чизкейк, в состав которого входят сырые яйца", - рассказала она. 

У 45 пациентов лабораторно выявлена сальмонелла энтеритидис - возбудитель сальмонеллеза. По словам чиновницы, все больные с позитивной динамикой выздоравливают. 

"Употребление блюд, в состав которых входят сырые яйца, всегда повышает риск заболевания острыми кишечными инфекциями, в частности сальмонеллезом", - предупредила она. 

Сальмонеллез

Сальмонеллез - это острая кишечная инфекция, вызываемая бактериями рода Salmonella. Передается через зараженные продукты, чаще всего - яйца, мясо, молоко и блюда, приготовленные с нарушением санитарных норм.

Симптомы включают высокую температуру, диарею, рвоту и боль в животе. Инкубационный период - от 6 до 72 часов. Наибольший риск заражения - при употреблении сырой или плохо термически обработанной пищи.

Напомним, 16 июля владелец сети ресторанов "Китайский привет" Михаил Кацурин рассказал, что он и его гости отравились в ресторане во Львове, который открылся только несколько дней назад.

Позже полиция начала расследование массового отравления. Было известно о госпитализации десятков людей.

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Львов