Массовое отравление в ресторане Кацурина: у 45 человек подтвердили сальмонеллез

Во Львове после массового отравления в ресторане "Китайский привет" у 45 человек обнаружили сальмонеллез. Они все ели один и тот же десерт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководительницу Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталью Иванченко-Тимко в Facebook.
"Сальмонеллезом во Львовской области заболели 76 людей, из них 10 детей. Все больные употребляли сингапурский чизкейк, в состав которого входят сырые яйца", - рассказала она.
У 45 пациентов лабораторно выявлена сальмонелла энтеритидис - возбудитель сальмонеллеза. По словам чиновницы, все больные с позитивной динамикой выздоравливают.
"Употребление блюд, в состав которых входят сырые яйца, всегда повышает риск заболевания острыми кишечными инфекциями, в частности сальмонеллезом", - предупредила она.
Сальмонеллез - это острая кишечная инфекция, вызываемая бактериями рода Salmonella. Передается через зараженные продукты, чаще всего - яйца, мясо, молоко и блюда, приготовленные с нарушением санитарных норм.
Симптомы включают высокую температуру, диарею, рвоту и боль в животе. Инкубационный период - от 6 до 72 часов. Наибольший риск заражения - при употреблении сырой или плохо термически обработанной пищи.
Напомним, 16 июля владелец сети ресторанов "Китайский привет" Михаил Кацурин рассказал, что он и его гости отравились в ресторане во Львове, который открылся только несколько дней назад.
Позже полиция начала расследование массового отравления. Было известно о госпитализации десятков людей.
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