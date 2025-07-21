Массовое отравление в ресторане Кацурина: у 45 человек подтвердили сальмонеллез

Иллюстративное фото: во львовском ресторане массово отравились люди (Getty Images)

Во Львове после массового отравления в ресторане "Китайский привет" у 45 человек обнаружили сальмонеллез. Они все ели один и тот же десерт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководительницу Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталью Иванченко-Тимко в Facebook.

"Сальмонеллезом во Львовской области заболели 76 людей, из них 10 детей. Все больные употребляли сингапурский чизкейк, в состав которого входят сырые яйца", - рассказала она. У 45 пациентов лабораторно выявлена сальмонелла энтеритидис - возбудитель сальмонеллеза. По словам чиновницы, все больные с позитивной динамикой выздоравливают. "Употребление блюд, в состав которых входят сырые яйца, всегда повышает риск заболевания острыми кишечными инфекциями, в частности сальмонеллезом", - предупредила она.