Массовое отравление во Львове: уже 70 госпитализированных после визита в ресторан Кацурина

По состоянию на утро 18 июля в КНП ЛОР "Львовская областная инфекционная клиническая больница" с симптомами острой кишечной инфекции госпитализированы 70 человек, среди которых 9 детей.

Что предшествовало

По результатам эпидемиологического расследования установлено, что все пострадавшие 14-15 июля посещали один из ресторанов китайской кухни в центре Львова.

У больных наблюдались характерные симптомы:

повышение температуры (до 39-40°C),

тошнота, рвота,

диарея,

боль в животе и общая слабость.

В двух случаях лабораторно подтверждено наличие Salmonella enteritidis - одного из опасных возбудителей пищевых токсикоинфекций.

Специалисты Львовского районного отдела Центра оперативно провели эпидемиологическое расследование и опросили всех госпитализированных и заполнили анкеты. После чего установили, какие продукты потребляли пострадавшие.

На основе этих данных составлена карта питания и установлено, что все заболевшие 70 человек потребляли десерт "Сингапурский чизкейк".

В рамках эпидрасследования также отобрано:

16 образцов пищевых продуктов;

30 смывов с поверхностей в ресторане;

2 пробы питьевой воды для микробиологического анализа;

1 пробу воды для вирусологического исследования;

обследован персонал заведения.

Сейчас источник инфекции и факторы передачи устанавливаются. Продолжается комплексная работа по локализации и недопущению распространения заболеваемости.

Рекомендации для украинцев

Выбирайте только проверенные заведения общественного питания, а также обращайте внимание на чистоту помещений, персонала и условия хранения продуктов.

Избегайте употребления продуктов, которые имеют сомнительный запах, вкус или хранились при ненадлежащей температуре.

Всегда мойте руки с мылом перед приемом пищи, после посещения туалета или общественных мест.