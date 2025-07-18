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Массовое отравление во Львове: уже 70 госпитализированных после визита в ресторан Кацурина

Фото: уже 70 человек госпитализированы после визита в ресторан Кацурина (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Во львовском ресторане зафиксировали вспышку сальмонеллеза. После употребления десерта в больницы обратились почти 70 человек, среди них - дети.

По состоянию на утро 18 июля в КНП ЛОР "Львовская областная инфекционная клиническая больница" с симптомами острой кишечной инфекции госпитализированы 70 человек, среди которых 9 детей.

Что предшествовало

По результатам эпидемиологического расследования установлено, что все пострадавшие 14-15 июля посещали один из ресторанов китайской кухни в центре Львова.

У больных наблюдались характерные симптомы:

  • повышение температуры (до 39-40°C),
  • тошнота, рвота,
  • диарея,
  • боль в животе и общая слабость.

В двух случаях лабораторно подтверждено наличие Salmonella enteritidis - одного из опасных возбудителей пищевых токсикоинфекций.

Специалисты Львовского районного отдела Центра оперативно провели эпидемиологическое расследование и опросили всех госпитализированных и заполнили анкеты. После чего установили, какие продукты потребляли пострадавшие.

На основе этих данных составлена карта питания и установлено, что все заболевшие 70 человек потребляли десерт "Сингапурский чизкейк".

В рамках эпидрасследования также отобрано:

  • 16 образцов пищевых продуктов;
  • 30 смывов с поверхностей в ресторане;
  • 2 пробы питьевой воды для микробиологического анализа;
  • 1 пробу воды для вирусологического исследования;
  • обследован персонал заведения.

Сейчас источник инфекции и факторы передачи устанавливаются. Продолжается комплексная работа по локализации и недопущению распространения заболеваемости.

Рекомендации для украинцев

Выбирайте только проверенные заведения общественного питания, а также обращайте внимание на чистоту помещений, персонала и условия хранения продуктов.

Избегайте употребления продуктов, которые имеют сомнительный запах, вкус или хранились при ненадлежащей температуре.

Всегда мойте руки с мылом перед приемом пищи, после посещения туалета или общественных мест.

Что известно

Напомним, что 16 июля ресторатор Миша Кацурин, который является мужем певицы Нади Дорофеевой, сообщил, что отравился в собственном ресторане "Китайский привет" во Львове.

Его состояние было настолько тяжелое, что он решил лечь в больницу.

Интересно, что сам ресторан открылся всего несколько дней назад.

По его словам, причиной отравления стали десерты с яичным кремом, которые подавали 14-15 июля. Ресторан временно закрыли и вызвали санитарную службу для проверки персонала, поверхностей и продуктов.

Кацурин заверил, что заведение готово пройти все проверки, а также компенсировать расходы на лечение пострадавшим.

Тем временем львовская полиция начала расследование обстоятельств массового отравления людей в ресторане.

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