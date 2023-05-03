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Массированные обстрелы Херсона: россияне сегодня убили 12 жителей, много раненых

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Херсон, Среда 03 мая 2023 17:43
Массированные обстрелы Херсона: россияне сегодня убили 12 жителей, много раненых Иллюстративное фото: в Херсоне из-за обстрелов россиян погибли 12 человек (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В результате российских обстрелов Херсона сегодня, 3 мая, погибли 12 мирных жителей. Еще более 20 - получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Facebook.

Правоохранители напомнили, что сегодня утром оккупанты начали массированно обстреливать Херсон и область.

Массированные обстрелы Херсона: россияне сегодня убили 12 жителей, много раненыхФото: последствия обстрела Херсона (facebook.com/pgo.gov.ua)

"По состоянию на 16:30 из-за хаотических обстрелов и попадания снарядов по объектам гражданской инфраструктуры в областном центре погибли 12 человек. Около 22 - получили травмы разной степени тяжести", - сказано в сообщении ОГП.

При этом днем между селами Степановка и Музыковка под обстрел РФ попала бригада энергетиков. От полученных травм трое человек погибли.

Напомним, ранее стало известно, что во время вражеских обстрелов Херсона россияне попали в гражданскую инфраструктуру. В результате чего ранен ребенок, его госпитализировали.

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