Массированные обстрелы Херсона: россияне сегодня убили 12 жителей, много раненых

В результате российских обстрелов Херсона сегодня, 3 мая, погибли 12 мирных жителей. Еще более 20 - получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Facebook .

Правоохранители напомнили, что сегодня утром оккупанты начали массированно обстреливать Херсон и область.

Фото: последствия обстрела Херсона (facebook.com/pgo.gov.ua)

"По состоянию на 16:30 из-за хаотических обстрелов и попадания снарядов по объектам гражданской инфраструктуры в областном центре погибли 12 человек. Около 22 - получили травмы разной степени тяжести", - сказано в сообщении ОГП.

При этом днем между селами Степановка и Музыковка под обстрел РФ попала бригада энергетиков. От полученных травм трое человек погибли.