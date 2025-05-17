Атака дронов в Одесской области 16 мая: в больнице умерла одна из пострадавших

Другие обстрелы Украины

Напомним, сегодня утром российские оккупанты ударили дроном по автобусу вблизи Белополья Сумской области. Глава Белопольской общины отметил, что люди в автобусе ехали на эвакуацию из Белополья.

Позже стало известно, что Россия за ночь 17 мая выпустила по Украине 62 дрона с четырех направлений.

Как сообщили Воздушные силы, в результате вражеской атаки пострадали Сумская, Одесская, Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области.

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