Атака дронов в Одесской области 16 мая: в больнице умерла одна из пострадавших

Российская армия 16 мая нанесла массированный дроновой удар по Одесской области. Сегодня стало известно о смерти одной из пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера в Telegram.

Тогда сообщалось, что во время обстрела пострадали три человека. Один человек после получения медицинской помощи продолжает лечение амбулаторно, еще один раненый находится в состоянии средней тяжести, пострадавшая женщина находилась в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, российские оккупанты дронами атаковали Одесскую область в ночь на 16 мая. В результате атаки были разрушены частные жилые дома, хозяйственные постройки, гараж с тремя автомобилями.

"К сожалению, женщина, пострадавшая вчера ночью в результате российской атаки, умерла в больнице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - написал Кипер.

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Напомним, сегодня утром российские оккупанты ударили дроном по автобусу вблизи Белополья Сумской области. Глава Белопольской общины отметил, что люди в автобусе ехали на эвакуацию из Белополья.

Позже стало известно, что Россия за ночь 17 мая выпустила по Украине 62 дрона с четырех направлений.

Как сообщили Воздушные силы, в результате вражеской атаки пострадали Сумская, Одесская, Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области.

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