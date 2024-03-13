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Массовая стычка в Чикаго, хулиган "Питтсбурга" устроил быстрый спарринг: драки вечера НХЛ

Фото: Джон Ладвиг через мгновение отправит Марка Кастелича на лед (post-gazette.com)
Автор: Антон Федорцив

Любители столкновений на ледовых площадках смакуют хайлайты поединков регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в Оттаве и Чикаго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протоколы поединков.

 

В столице Канады в дебюте встречи сошлись защитник "Питтсбурга" Джон Ладвиг и форвард "Оттавы" Марк Кастелич. Последний вызвал оппонента на бой, когда тот атаковал у борта нападающего "Сенаторз" Йиржи Смейкала.

Хулиган "Пингвинз" выиграл время перемещением по льду и сошелся с соперником на кулаках на другой половине площадки. Ладвиг схватил форварда "Оттавы" за джерси и сумел свергнуть наземь. А дальше для уверенности прижал Кастелича сверху, чтобы завершить спарринг.

 

 

В Иллинойсе загорелось в середине финального периода, когда "Чикаго" громил "Анахайм" со счетом 6:2. Массовая стычка завязалась за воротами голкипера "Блэкгокс" Петра Мразека.

Из этой шарпанины вскоре выделилось противостояние вингера "Чикаго" Маккензи Энтвисла и защитника "Дакс" Радко Гудаса. Хозяин льда пытался оттащить оппонента из эпицентра событий. Однако изрядно получил на орехи от чеха. Спасти одноклубника попытался Мразек, но только заново усилил напряжение. Наконец, штрафы получили 8 хоккеистов обеих команд. Энтвисл и Гудас "загремели" на 5+10 минут.

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НХЛХоккей