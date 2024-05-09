Массовая стычка на 42 минуты штрафа, "юки" нокаутировал звезду "Бостона": драки вечера НХЛ

BEDLAM IN SUNRISE pic.twitter.com/8ctZft7qMg — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) May 9, 2024

Страсти воспламенились в середине третьего периода, когда "Пантерз" уже громили "Брюинз" (5:1). Спусковым крючком к толкотне за воротами "Флориды" стала попытка атаковать вратаря хозяев Бобровского. Особо отличились ряд хоккеистов.

В частности, центрфорвард "Бостона" Трент Фредерик обменялся ударами с коллегой по амплуа хозяев Ээту Луостариненом. Финн даже упал на лед, но поднялся ради продолжения драки. Защитник же "Пантерз" Дмитрий Куликов бойцовским приемом отправил наземь форварда "Брюинз" Джастина Бразо. Эта четверка получила по 10 минут штрафа, а защитник "Флориды" Оливер Экман-Ларссон – две.

В шарпанине не принял участие известный хулиган хозяев Мэттью Ткачук. "Юки" так расстроился, что вскоре договорился о "спарринге" с бомбардиром "Бостона" Давидом Пастрняком. Чех даже спросил разрешения подраться у менеджера команды.

Схватка была недолгой. Американец канадско-украинского происхождения уклонился от выпада Пастрняка и несколькими точными ударами отправил его на лед. Сам навалился сверху и попытался "прописать" еще. После вмешательства рефери чешский нападающий попытался реваншироваться. Как раз для штрафа 10+5 для обоих.