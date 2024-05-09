ua en ru
Чт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Массовая стычка на 42 минуты штрафа, "юки" нокаутировал звезду "Бостона": драки вечера НХЛ

Санрайз, Четверг 09 мая 2024 13:55
UA EN RU
Массовая стычка на 42 минуты штрафа, "юки" нокаутировал звезду "Бостона": драки вечера НХЛ Фото: Хоккейный беспредел в Санрайзе (twitter.com/FlaPanthers)
Автор: Антон Федорцив

Второй матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между "Флоридой Пантерз" и "Бостон Брюинз" подарил не только семь заброшенных шайб, но и зрелищные противостояния драчунов обеих команд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

Страсти воспламенились в середине третьего периода, когда "Пантерз" уже громили "Брюинз" (5:1). Спусковым крючком к толкотне за воротами "Флориды" стала попытка атаковать вратаря хозяев Бобровского. Особо отличились ряд хоккеистов.

В частности, центрфорвард "Бостона" Трент Фредерик обменялся ударами с коллегой по амплуа хозяев Ээту Луостариненом. Финн даже упал на лед, но поднялся ради продолжения драки. Защитник же "Пантерз" Дмитрий Куликов бойцовским приемом отправил наземь форварда "Брюинз" Джастина Бразо. Эта четверка получила по 10 минут штрафа, а защитник "Флориды" Оливер Экман-Ларссон – две.

В шарпанине не принял участие известный хулиган хозяев Мэттью Ткачук. "Юки" так расстроился, что вскоре договорился о "спарринге" с бомбардиром "Бостона" Давидом Пастрняком. Чех даже спросил разрешения подраться у менеджера команды.

Схватка была недолгой. Американец канадско-украинского происхождения уклонился от выпада Пастрняка и несколькими точными ударами отправил его на лед. Сам навалился сверху и попытался "прописать" еще. После вмешательства рефери чешский нападающий попытался реваншироваться. Как раз для штрафа 10+5 для обоих.

К слову, накануне "Рейнджерс" дома обыграли "Каролину" и удвоили преимущество в серии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛ Хоккей
NEWS
Отказ от повестки и неявка в ТЦК. Рада подняла штрафы для уклонистов: главное
Отказ от повестки и неявка в ТЦК. Рада подняла штрафы для уклонистов: главное
DAILY
Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче