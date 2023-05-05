Массовая стрельба в Сербии: есть погибшие и раненые

Полиция Сербии разыскивает людей, причастных к стрельбе, в результате которой погибли люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В результате стрельбы в городе Младеновац, в 42 км к югу от столицы Сербии Белграда, погибли 8 человек, по меньшей мере 10 - были ранены.

Сербская полиция разыскивает 21-летнего подозреваемого, который стрелял в людей из автомата.

Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич назвал стрельбу террористическим актом.