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Массовая стрельба в Сербии: есть погибшие и раненые

Фото: массовая стрельба в Сербии, погибли люди (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Полиция Сербии разыскивает людей, причастных к стрельбе, в результате которой погибли люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В результате стрельбы в городе Младеновац, в 42 км к югу от столицы Сербии Белграда, погибли 8 человек, по меньшей мере 10 - были ранены.

Сербская полиция разыскивает 21-летнего подозреваемого, который стрелял в людей из автомата.

Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич назвал стрельбу террористическим актом.

Напомним, 3 мая, в столице Сербии семиклассник устроил стрельбу в школе, погибли 9 человек.

Раньше мы писали, в городе Джаспер, штат Техас, США, девять подростков получили ранения на вечеринке после выпускного балла из-за стрельбы.

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полицияСербия