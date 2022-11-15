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Массовая драка в Виннице: нарушителям грозит до 7 лет тюрьмы

Фото: в Виннице произошла массовая драка (vn.npu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Виннице шесть пьяных мужчин устроили массовую драку в комплексе отдыха. Полиция задержала нарушителей и поместила в изолятор временного содержания.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Винницкой области.

Сообщается, что около 23:00 14 ноября в полицию поступило сообщение от администрации заведения о драке в гостинично-развлекательном комплексе Винницы.

Полиция установила, что между двумя компаниями мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, возник словесный конфликт, который затем перерос в массовую драку. Злоумышленники также применили газ раздражающего действия и распылили огнетушитель.

Полицейские задержали шестерых мужчин от 26 до 38 лет, жителей Могилев-Подольского и Винницы, причастных к совершению преступления.

В медицинском заведении у злоумышленников отобрали образцы крови для определения степени алкогольного опьянения.

По этому факту следствие открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее двое мужчин устроили драку с военными терробороны на блокпосту в Винницкой области.

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Винницаполиция