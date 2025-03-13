Массовая драка, выбитые зубы и госпитализация игрока: огненный матч из хоккейного чемпионата Украины (видео)

Поединок на арене "Айсберг" в Кременчуге получился не только результативным и напряженным, но и рекордно продолжительным.

Игра стартовала еще в среду, 12 марта в 18:00, но была прервана в третьем периоде из-за воздушной тревоги при счете 4:1 в пользу "Кременчуга". Заключительный отрезок команды доигрывали уже в четверг, 13 марта. В нем "Сокол" достаточно быстро отыграл две шайбы, но развить успех не сумел и пропустил в пустые ворота. Итоговый результат поединка - 5:3 в пользу хозяев.

А уже после финальной сирены на площадке вспыхнула массовая драка. Конфликт между игроками, в частности между вратарем "Кременчуга" Эдуардом Захарченко и нападающим "Сокола" Вадимом Мазуром, которые уже имели напряженные отношения в прошлом, перерос в потасовку.

В итоге арбитры наказали четырех хоккеистов (Захарченко, Мироненко - от "Кременчуга" и Мазура, Разумова - от "Сокола") большими штрафами и автоматическими дисциплинарными удалениями - по 5+20 минут каждому. Защитник "Сокола" Никита Полоницкий также получил 20 (10+10) минут штрафа за неспортивное поведение во время послематчевой толкотни. В целом судьи выписали игрокам обеих команд рекордные 132 минуты штрафного времени.

Матч выдался травматичным и для нападающего "Сокола" Дениса Бородая - в третьем периоде после броска соперника шайба попала ему в зубы. Окровавленный хоккеист покинул лед, а впоследствии был госпитализирован.

После трех матчей "Кременчуг" уверенно лидирует в серии - 3:0. Четвертая игра между командами состоится 14 марта. Серия продолжается до четырех побед одной из команд. Поэтому коллектив из Полтавской области находится в шаге от выхода в финальную серию.