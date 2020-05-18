Маски і регулярна дезінфекція: МОЗ підготував рекомендації щодо транспорту

На період карантину буде заборонено перевезення стоячих пасажирів
В рамках ослаблення карантину в Україні Міністерство охорони здоров'я підготувало рекомендації з відновлення роботи громадського транспорту. Проект рекомендацій винесено на громадське обговорення.
Про це йдеться в розпорядженні головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.
Зокрема, представлений проект рекомендацій стосується II і III етапів виходу з карантину. Таким чином, МОЗ пропонує запускати міський, приміський та міжміський транспорт з урахуванням цих рекомендацій:
Фото: рекомендації МОЗ
Крім того, приміщення автостанції мають дезінфікуватися не рідше одного разу на 5 годин, а також перед його відкриттям і після закриття. Людей старше 60 років і тих, у кого є хронічні захворювання, необхідно тимчасово відсторонити від роботи.
При цьому працівники автостанції зобов'язані регулярно мити руки, утримуватися від контакту з особами з ознаками ГРВІ.
Нагадаємо, сьогодні міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що ситуація в восьми регіонах не дозволяє запустити транспорт. Він також пояснив, що в цих областях на сьогодні робиться дуже мало тестів на коронавірус.
"Проводиться мало тестувань. Проте нинішнє становище там можна змінити протягом тижня", - зазначив він.
Відзначимо, більшість регіонів готуються запустити громадський транспорт з 22 травня - з другого етапу ослаблення карантину.
Автор: Іван Петров