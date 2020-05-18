Маски і регулярна дезінфекція: МОЗ підготував рекомендації щодо транспорту

В рамках ослаблення карантину в Україні Міністерство охорони здоров'я підготувало рекомендації з відновлення роботи громадського транспорту. Проект рекомендацій винесено на громадське обговорення.

Про це йдеться в розпорядженні головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Зокрема, представлений проект рекомендацій стосується II і III етапів виходу з карантину. Таким чином, МОЗ пропонує запускати міський, приміський та міжміський транспорт з урахуванням цих рекомендацій:

міряти температуру працівникам перед зміною;

захисні маски у водіїв, кондукторів та інших членів екіпажу, а також обов'язкова їх наявність у пасажирів;

перевезення пасажирів відповідно до кількості сидячих місць;

перевезення в регіон, де не послаблювали карантин, - у кількості не більше 50% від кількості сидячих місць;

наявність інформації про профілактику COVID-19 в салоні;

щоденна дезінфекція транспорту і антисептики на вході (по можливості);

антисептики на вході до приміщення автостанцій;

перебування в приміщенні автостанції, виходячи з однієї людини в захисній масці на 10 квадратних метрів;

захисні екрани на касах і дистанція не менше 1,5 метра в чергах;

забороняється робота залів очікування

Фото: рекомендації МОЗ

Крім того, приміщення автостанції мають дезінфікуватися не рідше одного разу на 5 годин, а також перед його відкриттям і після закриття. Людей старше 60 років і тих, у кого є хронічні захворювання, необхідно тимчасово відсторонити від роботи.

При цьому працівники автостанції зобов'язані регулярно мити руки, утримуватися від контакту з особами з ознаками ГРВІ.

Нагадаємо, сьогодні міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що ситуація в восьми регіонах не дозволяє запустити транспорт. Він також пояснив, що в цих областях на сьогодні робиться дуже мало тестів на коронавірус.

"Проводиться мало тестувань. Проте нинішнє становище там можна змінити протягом тижня", - зазначив він.

Відзначимо, більшість регіонів готуються запустити громадський транспорт з 22 травня - з другого етапу ослаблення карантину.

