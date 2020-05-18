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Маски і регулярна дезінфекція: МОЗ підготував рекомендації щодо транспорту

Новини » Коронавірус     18.05.2020 - 17:12
Маски і регулярна дезінфекція: МОЗ підготував рекомендації щодо транспорту
Фото: громадський транспорт Києва (РБК-Україна)

На період карантину буде заборонено перевезення стоячих пасажирів

В рамках ослаблення карантину в Україні Міністерство охорони здоров'я підготувало рекомендації з відновлення роботи громадського транспорту. Проект рекомендацій винесено на громадське обговорення.

Про це йдеться в розпорядженні головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Зокрема, представлений проект рекомендацій стосується II і III етапів виходу з карантину. Таким чином, МОЗ пропонує запускати міський, приміський та міжміський транспорт з урахуванням цих рекомендацій:

  • міряти температуру працівникам перед зміною;
  • захисні маски у водіїв, кондукторів та інших членів екіпажу, а також обов'язкова їх наявність у пасажирів;
  • перевезення пасажирів відповідно до кількості сидячих місць;
  • перевезення в регіон, де не послаблювали карантин, - у кількості не більше 50% від кількості сидячих місць;
  • наявність інформації про профілактику COVID-19 в салоні;
  • щоденна дезінфекція транспорту і антисептики на вході (по можливості);
  • антисептики на вході до приміщення автостанцій;
  • перебування в приміщенні автостанції, виходячи з однієї людини в захисній масці на 10 квадратних метрів;
  • захисні екрани на касах і дистанція не менше 1,5 метра в чергах;
  • забороняється робота залів очікування

Фото: рекомендації МОЗ

Крім того, приміщення автостанції мають дезінфікуватися не рідше одного разу на 5 годин, а також перед його відкриттям і після закриття. Людей старше 60 років і тих, у кого є хронічні захворювання, необхідно тимчасово відсторонити від роботи.

При цьому працівники автостанції зобов'язані регулярно мити руки, утримуватися від контакту з особами з ознаками ГРВІ.

Нагадаємо, сьогодні міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що ситуація в восьми регіонах не дозволяє запустити транспорт. Він також пояснив, що в цих областях на сьогодні робиться дуже мало тестів на коронавірус.

"Проводиться мало тестувань. Проте нинішнє становище там можна змінити протягом тижня", - зазначив він.

Відзначимо, більшість регіонів готуються запустити громадський транспорт з 22 травня - з другого етапу ослаблення карантину.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я Українитранспорткарантин
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