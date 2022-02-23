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Маски залишаться. Польща скасовує більшість COVID-обмежень

Автор: Наталія Юрченко

Уряд Польщі прийняв рішення зняти більшість обмежень, які були введені через пандемію COVID-19. Однак обов'язковим залишиться масочний режим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час брифінгу.

За словами глави уряду, більшість закладів можуть повернутися до оффлайн-режиму. Але при цьому залишається обов'язковим носіння маски, соціальна дистанція і вакцинація. Також в Польщі збережуть ізоляцію і карантин для приїжджих, але їх термін буде скорочений.

"Маски як і раніше потрібно носити в громадських місцях. Офіси повертаються до нормального функціонування", - заявив Моравецький.

Нові епідемічні правила почнуть діяти в Польщі з 1 березня.

"На жаль, глава пандемії ще не закрита, це треба сказати однозначно. Але ми бачимо, що сьогодні смертність і госпіталізації, викликані варіантом "Омікрон", набагато нижче, ніж попередження, до яких ми прислухалися і яких дотримувалися", - додав прем'єр.

Нагадаємо, що деякі країни Європи скасували обов'язкову наявність ПЛР-тесту для українців.

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