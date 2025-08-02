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Маска Кардашьян для "подтяжки" лица - опасна: пластический хирург назвал все риски

Суббота 02 августа 2025 16:54
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Маска Кардашьян для "подтяжки" лица - опасна: пластический хирург назвал все риски Ким Кардашьян представила новую маску (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ірина Сандул, Полина Иваненко
Эксперт: Дмитрий Слоссер

На днях Ким Кардашьян представила новый продукт своего бренда SKIMS - маску, якобы помогающую подтянуть лицо, которую уже высмеял Энтони Хопкинс. Аналогов такой повязки множество, но не все знают, что она опасна.

Пластический хирург Дмитрий Слоссер в эксклюзивном комментарии для РБК-Украина объяснил, почему эти маски не приносят пользы.

В чем опасность популярной маски от Кардашьян

"В целом она применяется во время послеоперационного периода: если была выполнена липосакция лица или подтяжка лица и шеи. Но на самом деле в ней как таковой необходимости нет. Я на своей практике полностью отошел от использования таких масок. Можно обойтись без них", - рассказал хирург.

"Что касается маски. Представьте, ее можно сравнить с утягивающим бельем, которое носят женщины - пока они в нем, оно работает, а без него все становится на свои места. Надо тренировать мышцы как тела, так и лица или шеи, это лучше, чем маска", - добавил он.

По словам Слоссера, опасность от маски может быть в том, что человек привыкает. Ему кажется, что это комфортно, а на самом деле мышцы перестают работать так, как нужно, страдает микроциркуляция.

"Я не проверял, сколько стоит такая маска у Ким, но в Украине она называется "маска после подтяжки лица" и стоит около 2 тысяч гривен. Поэтому это в основном маркетинговый ход и каждый самостоятельно выбирает, носить это или нет", - отметил эксперт.

"Если серьезно, среди безопасных способов подтяжки лица есть подтяжка выходного дня или другие операции. Если же говорить о таких процедурах, которые не требуют хирургического вмешательства, то может быть очень много косметологических манипуляций. Дело в том, что такие процедуры дают минимальный эффект при минимальных возрастных изменениях", - пояснил хирург.

"Конечно, можно пить коллаген, прикладывать лед и делать много чего еще. Однако, хоть какой-то эффект можно почувствовать до 30 лет, а позже все эти способы становятся недейственными. Важно сказать, что подтяжка лица - это борьба с гравитацией, и с такими темпами можно и флай-йогой заниматься и висеть вверх ногами. Возможно, это поможет спровоцировать изменения в обратном порядке", - в шутку добавил он.

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