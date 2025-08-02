Маска Кардашьян для "подтяжки" лица - опасна: пластический хирург назвал все риски
На днях Ким Кардашьян представила новый продукт своего бренда SKIMS - маску, якобы помогающую подтянуть лицо, которую уже высмеял Энтони Хопкинс. Аналогов такой повязки множество, но не все знают, что она опасна.
Пластический хирург Дмитрий Слоссер в эксклюзивном комментарии для РБК-Украина объяснил, почему эти маски не приносят пользы.
В чем опасность популярной маски от Кардашьян
"В целом она применяется во время послеоперационного периода: если была выполнена липосакция лица или подтяжка лица и шеи. Но на самом деле в ней как таковой необходимости нет. Я на своей практике полностью отошел от использования таких масок. Можно обойтись без них", - рассказал хирург.
"Что касается маски. Представьте, ее можно сравнить с утягивающим бельем, которое носят женщины - пока они в нем, оно работает, а без него все становится на свои места. Надо тренировать мышцы как тела, так и лица или шеи, это лучше, чем маска", - добавил он.
По словам Слоссера, опасность от маски может быть в том, что человек привыкает. Ему кажется, что это комфортно, а на самом деле мышцы перестают работать так, как нужно, страдает микроциркуляция.
"Я не проверял, сколько стоит такая маска у Ким, но в Украине она называется "маска после подтяжки лица" и стоит около 2 тысяч гривен. Поэтому это в основном маркетинговый ход и каждый самостоятельно выбирает, носить это или нет", - отметил эксперт.
"Если серьезно, среди безопасных способов подтяжки лица есть подтяжка выходного дня или другие операции. Если же говорить о таких процедурах, которые не требуют хирургического вмешательства, то может быть очень много косметологических манипуляций. Дело в том, что такие процедуры дают минимальный эффект при минимальных возрастных изменениях", - пояснил хирург.
"Конечно, можно пить коллаген, прикладывать лед и делать много чего еще. Однако, хоть какой-то эффект можно почувствовать до 30 лет, а позже все эти способы становятся недейственными. Важно сказать, что подтяжка лица - это борьба с гравитацией, и с такими темпами можно и флай-йогой заниматься и висеть вверх ногами. Возможно, это поможет спровоцировать изменения в обратном порядке", - в шутку добавил он.
Вас может заинтересовать
-
Какие косметологические процедуры опасно делать без хирурга
-
Слоссер рассказал, делала ли "пластику" Скарлетт Йоханссон
-
Что в себе изменила Линдси Лохан, по мнению пластического хирурга.
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.