Маск заявил, что взрыв Cybertruck возле отеля Trump Las Vegas может быть терактом

В среду в Лас-Вегасе около отеля Trump Las Vegas взорвался автомобиль Cybertruck, в результате чего есть погибший и пострадавшие. События может быть терактом.

Об этом заявил миллиардер и гендиректор компании Tesla Илон Маск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам Маска, взрыв Cybertuck, вероятно, был актом террора. Более того, произошедшее может быть связано с инцидентом в Новом Орлеане, где автомобиль въехал в толпу людей, когда они праздновали Новый год. В результате этого происшествия погибло по меньшей мере 15 человек.

На связь событий указывает аренда транспортных средств. Дело в том, что оба автомобиля были арендованы в Turo. Turo в свою очередь - это площадка для совместного пользования автомобилями, которая позволяет владельцам авто сдавать свои машины в аренду. Поэтому Маск в своей соцсети Х написал следующее.

"Похоже, это был акт терроризма. И этот Cybertuck, и бомба-самоубийца F-150 (пикап - ред.) в Новом Орлеане были арендованы у Turo. Возможно, они как-то связаны", - говорится в сообщении.