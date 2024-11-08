Маск назвал Шольца дураком. В правительстве Германии отреагировали

Что сказал Маск

Илон Маск в своей соцсети X (Twitter) прокоментировал распад "светофорной" коалиции (состояла из Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии и партии "зеленых").

"Олаф - дурак", - написал миллиардер.

Реакция немецкого правительства

На такое заявление отреагировала заместитель пресс-секретаря немецкого правительства Кристиана Хоффманн.

"На X есть свобода для дураков", - отметила она.

Хоффманн также оправдала то, что у правительства все еще есть аккаунт на X. По ее словам, социальные сети являются важным средством разъяснения и распространения информации о своей работе для федерального правительства.

Стоит заметить, что когда Маск стал владельцем X, соцсеть фактически стала площадкой для экстремистов, поскольку миллиардер решил их разблокировать.