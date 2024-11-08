Маск назвал Шольца дураком. В правительстве Германии отреагировали
Миллиардер Илон Маск назвал немецкого канцлера Олафа Шольца дураком. Это вызвало реакцию в правительстве Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Что сказал Маск
Илон Маск в своей соцсети X (Twitter) прокоментировал распад "светофорной" коалиции (состояла из Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии и партии "зеленых").
"Олаф - дурак", - написал миллиардер.
Реакция немецкого правительства
На такое заявление отреагировала заместитель пресс-секретаря немецкого правительства Кристиана Хоффманн.
"На X есть свобода для дураков", - отметила она.
Хоффманн также оправдала то, что у правительства все еще есть аккаунт на X. По ее словам, социальные сети являются важным средством разъяснения и распространения информации о своей работе для федерального правительства.
Стоит заметить, что когда Маск стал владельцем X, соцсеть фактически стала площадкой для экстремистов, поскольку миллиардер решил их разблокировать.
Распад коалиции в Германии
Напомним, ранее в Германии распалась правящая коалиция. Это произошло после того, как Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера, который является представителем Свободной демократической партии (СвДП).
После Линднера были уволены все министры из СвДП. Вчера 8 ноября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отдал им удостоверения об увольнении.
Более детально о распаде коалиции - в материале РБК-Украина.
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