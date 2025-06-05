Маск намекнул на шокирующую правду о Трампе в деле миллиардера-педофила Эпштейна

Конфликт между Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом приобрел новые обороты. Миллиардер заявил, что экс-президент США фигурирует в делах скандального Джеффри Эпштейна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Маска в соцсети Х.

В своей последней публикации Маск заявил, что президент Трамп "есть в файлах Эпштейна", и именно это якобы "настоящая причина", почему их не обнародовали.

"Время сбросить действительно большую бомбу. Дональд Трамп есть в файлах Эпштейна. Это настоящая причина, почему их не обнародовали. Хорошего дня, DJT!", - написал Маск.

Отметим, что "дело Эпштейна" - это дело миллиардера Джеффри Эпштейна, участника и организатора светских тусовок и приятеля знаменитостей, в частности Билла Клинтона и Дональда Трампа, началось в 2005 году.

Именно тогда родители 14-летней девушки заявили полиции Флориды, что тот совершал развратные действия с их дочерью в своем доме в Палм-Бич.

Его обвинили в получении сексуальных услуг от несовершеннолетних за деньги в его особняках на Манхэттене и во Флориде в период с 2002 по 2005 годы.

Тогда в ходе расследования полиция получила показания около 50 девушек. Обвинения на уровне федеральных судов могли привести к пожизненному заключению. Однако в результате тайной сделки со следствием, Эпштейн получил лишь полтора года тюрьмы.

Стоит добавить, что еще в 2019 году Джеффри Эпштейн покончил с собой в камере СИЗО Манхэттена.

Трамп фигурирует в деле

Ранее в этом году в США по решению суда была даже опубликована часть документов с именами лиц, которые фигурируют в деле по обвинению Эпштейна.

В частности, по данным CNN, документы содержат показания Иоганны Себерг, которая работала у Эпштейна массажисткой. Он принуждал ее к эротическому массажу.

Она вспомнила, что в то время, когда она была с Эпштайном на одном из его самолетов он предложил им связаться с Дональдом Трампом.

"Джеффри сказал: "Отлично, мы позвоним Трампу и пойдем в - я не помню названия казино, но - мы пойдем в казино", - рассказывала Себерг.

Однако позже Себерг в своих показаниях сказала, что никогда не делала Трампу массаж, а в документах, которые были обнародованы, Трамп вообще не обвиняется в правонарушениях, связанных с Эпштейном.