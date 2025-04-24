Маск и Бессент подрались в Белом доме на глазах у Трампа, - Axios

Американский миллиардер Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент обменялись перепалкой и устроили потасовку из-за весомого кадрового решения президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент устроили публичную ссору в Белом доме в присутствии президента Дональда Трампа и высокопоставленных чиновников. Причиной конфликта стала борьба за контроль над Налоговой службой США (IRS).
В минувший четверг, 17 апреля, между Маском и Бессентом произошла жесткая словесная перепалка в коридоре Западного крыла. Свидетели описывают сцену как "реслинг для миллиардеров среднего возраста".
Маск возмутился из-за вмешательства Бессента в его кадровую инициативу, а тот в ответ обвинил Маска в невыполнении бюджетных обещаний и назвал его "агентом Сороса".
Конфликт начался после того, как в среду, 16 апреля, президент Трамп назначил временным руководителем Налоговой службы кандидата Маска Гэри Шепли. Бессент же настаивал на кандидатуре своего заместителя Майкла Фолкендера.
Спор вышел из-под контроля настолько, что помощнику пришлось физически разнимать обоих чиновников.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя инцидент, заявила, что "разногласия - это часть здорового политического процесса", и напомнила, что все члены команды работают "по доверию президента Трампа".
Издание отметило, что это уже не первая громкая ссора с участием Илона Маска - ранее он уже конфликтовал с госсекретарем Марко Рубио, министром транспорта Шоном Даффи и торговым советником Питером Наварро.
После ссоры на Маска обрушилась волна критики в соцсетях. Однако уже на следующий день победу одержал Бессент - именно его кандидат Фолкендер был утвержден главой IRS.
По словам источников Axios, ни одна из сторон не планирует идти на примирение. В Администрации Белого дома ожидают нового витка противостояния.
В феврале администрация Трампа назначила Илона Маска главой Департамента эффективности правительства США (DOGE).
После этого Департамент начал активно сокращать штат чиновников в правительственных федеральных министерствах и органах. Иногда увольнения чиновников приобретали скандальный характер.
В частности, Департамент получил доступ к секретной системе Министерства юстиции США, содержащей данные о миллионах мигрантов. Это вызвало беспокойство по поводу конфиденциальности.
Кроме того, в США возникли проблемы с реализацией инициативы Илона Маска по отчетам "5 достижений" от федеральных чиновников. Правительство саботирует требование, а некоторые агентства даже прекратили требовать письма.
Также Маск заявил о намерении сократить продолжительность работы в DOGE из-за стремительного падения акций компании Tesla.
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