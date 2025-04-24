Маск и Бессент подрались в Белом доме на глазах у Трампа, - Axios

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент устроили публичную ссору в Белом доме в присутствии президента Дональда Трампа и высокопоставленных чиновников. Причиной конфликта стала борьба за контроль над Налоговой службой США (IRS).

В минувший четверг, 17 апреля, между Маском и Бессентом произошла жесткая словесная перепалка в коридоре Западного крыла. Свидетели описывают сцену как "реслинг для миллиардеров среднего возраста".

Маск возмутился из-за вмешательства Бессента в его кадровую инициативу, а тот в ответ обвинил Маска в невыполнении бюджетных обещаний и назвал его "агентом Сороса".

Конфликт начался после того, как в среду, 16 апреля, президент Трамп назначил временным руководителем Налоговой службы кандидата Маска Гэри Шепли. Бессент же настаивал на кандидатуре своего заместителя Майкла Фолкендера.

Спор вышел из-под контроля настолько, что помощнику пришлось физически разнимать обоих чиновников.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя инцидент, заявила, что "разногласия - это часть здорового политического процесса", и напомнила, что все члены команды работают "по доверию президента Трампа".

Издание отметило, что это уже не первая громкая ссора с участием Илона Маска - ранее он уже конфликтовал с госсекретарем Марко Рубио, министром транспорта Шоном Даффи и торговым советником Питером Наварро.

После ссоры на Маска обрушилась волна критики в соцсетях. Однако уже на следующий день победу одержал Бессент - именно его кандидат Фолкендер был утвержден главой IRS.

По словам источников Axios, ни одна из сторон не планирует идти на примирение. В Администрации Белого дома ожидают нового витка противостояния.