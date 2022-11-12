Машину разорвало на две части. На блокпосту в Харькове произошло серьезное ДТП

В Харькове вечером 11 ноября у Мемориала Славы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Один из них от удара разорвало на две части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

В результате аварии телесные повреждения разной степени тяжести получили четыре человека. Они госпитализированы.

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Одесса-Варна пассажирский автобус перевернулся в кювет. В результате аварии пострадали семь человек.

Также 2 ноября в Черкассах произошла авария с участием маршрутки. Десять людей получили травмы, среди них двое детей, которым 12 месяцев и три года.

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