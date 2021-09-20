Машина кота Леопольда: знайдено унікальний саморобний спорткар на агрегатах "Запорожця" і ВАЗ-2108

Унікальний саморобний автомобіль KVS було знайдено на звалищі. По дизайну цей двомісний спорткар разюче нагадує машину кота Леопольда з відомого мультфільму часів СРСР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал AcademeG.
На одному зі звалищ Санкт-Петербурга (РФ) блогери знайшли незвичайний саморобний автомобіль. При погляді на цей мініатюрний двомісний спорткар впадає в око разюча схожість з машиною кота Леопольда з відомого мультсеріалу часів СРСР.
За документами власником машини вказаний Крилов В'ячеслав Сергійович. Він же є і творцем авто - на це вказує абревіатура KVS на задній панелі кузова.
Саморобний спортивний автомобіль KVS в тому вигляді, як він був знайдений на звалищі (Фото: YouTube / скріншот)
Однак схожість з машиною з мультфільму - далеко не найцікавіше в цьому авто. Спорткар побудовано в 1988 році, а його дизайн цілком відповідає віянням того часу: плоскі панелі кузова, клиноподібний профіль, фари, що ховаються у кузов. Цікаво, що насправді фари нерухомі - опускаються і підійматися спеціальні секції кузова.
Спорткар KVS створено на агрегатах "Запорожця" моделі ЗАЗ-968М - від нього використані лонжерони, передня і задня підвіски, а також гальма. Компонування також із заднім розташуванням двигуна. А ось кузов повністю оригінальний, як власне, і дизайн.
Також машина має знімну скляну панель даху, тим самим перетворюючись на таргу, а в салоні присутні авіаційні тумблери та прилади від радянських військових літаків. Схоже, творець автомобіля мав відношення до авіації або просто був небайдужий до цієї теми.
Спочатку на машині й двигун стояв від "Запорожця" - 40-сильний агрегат повітряного охолодження. Пізніше винахідник встановив більш потужний мотор від ВАЗ-21081 - карбюраторну 1,1-літрову "четвірку", яка в оригіналі розвивала 54 к.с.
Але і цього творцеві авто здалося замало - він приладив перед карбюратором електричний вентилятор для створення надлишкового тиску повітря. В результаті вийшов такий собі прообраз сучасного електричного наддуву. Наскільки в результаті збільшилася віддача мотора, невідомо.
Машина простояла на звалищі без руху близько 15 років, тому довелося постаратися, щоб її завести. А ось поїхати не вдалося - зчеплення і коробка передач не працюють.
Надалі блогери, які знайшли автомобіль, мають намір його відремонтувати, а після передати одному з місцевих музеїв або виставити на продаж.
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