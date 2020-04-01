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Марш на Крим перенесли через коронавірус

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 09:56
Марш на Крим перенесли через коронавірус
Фото: Рефат Чубаров (РБК-Украина)

В Меджлісі вирішили дотриматись карантинних обмежень

Через поширення коронавірусу був перенесений марш на Крим на більш пізній час з урахуванням епідеміологічної ситуації в Україні. Про це повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook.

Як повідомляється, проведення заходу "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності" планувався на 3 травня, але організатори вирішили перенести цю дату на невизначений термін у зв'язку з дотриманням карантинних обмежень.

Як зазначив Чубаров, що зараз штаб акції продовжує свою роботу з підготовки в режимі віддаленого спілкування і у форматі локальних зустрічей.

Нагадаємо, учасники маршу на Крим планували 3 травня 2020 року перетнути адміністративний кордон з півостровом. В офісі Меджлісу відбулася нарада штабу з організації підготовки та проведення міжнародної мирної акції "Мир проти насильства і окупації. Марш гідності".

Також раніше повідомлялося, що Меджліс планує мирну ходу на Кримський півострів. Чубаров підкреслював, що акція буде проведена у вигляді ходи з материкової частини України на півострів. Він вважає, що марш на Крим поверне Російську Федерацію в правові рамки для виконання міжнародних рішень щодо українського півострова.

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