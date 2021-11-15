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У Марокко сталася масштабна ДТП: 1 загиблий, 37 постраждалих

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Марокко, Понеділок 15 листопада 2021 03:17
У Марокко сталася масштабна ДТП: 1 загиблий, 37 постраждалих Фото: у Марокко сталася масштабна ДТП: 1 загиблий, 37 постраждалих (moroccoworldnews.com)
Автор: Анна Полисученко

У Марокко сталася масштабна ДТП. В результаті події загинула одна людина, постраждали - 37 чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MWN.

У ДТП в північній частині Марокко близько комуни Сіді Таібі зіткнулися близько 20 автомобілів.

Аварія сталася на автотрасі, яка веде з марокканської столиці міста Рабат в місто Кенітра.

На місце події прибули службовці королівської жандармерії і відомства цивільної оборони. Постраждалі, серед яких троє отримали важкі поранення, були доставлені в лікарню.

Влада проводить розслідування для з'ясування обставин події.

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