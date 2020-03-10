У Марокко підтвердили першу смерть від коронавірусу

В Марокко підтвердили перший летальний випадок від коронавірусної інфекції COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Могоссо World News.

Згідно з заявою міністерства охорони здоров'я Марокко, першою жертвою коронавірусу в країні стала 89-річна жінка з міста Касабланка.

На сьогодні в Марокко підтверджено три випадки інфікування коронавірусом, включаючи загиблу жінку.

Нагадаємо, 2 березня в Марокко підтвердили перший випадок зараження коронавірусом на території країни. Інфікованим виявився марокканець, який на постійній основі проживав в Італії.

Зазначимо, що ПАРЄ перенесла всі свої засідання, які були заплановані на березень місяць через спалах коронавірусу. При цьому в Асамблеї додали, що питання проведення пленарної сесії ПАРЄ, яка запланована на 20-24 квітня, буде розглянуто пізніше.

Додамо, що через розповсюдження коронавірусу влада Італії розширила карантин на всю територію країни. Італійцям не рекомендують залишати свої будинки, крім як для роботи або в разі надзвичайних ситуацій.