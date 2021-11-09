У Марокко скасували комендантську годину, а в заклади пускатимуть тільки COVID-безпечних

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Marocco World News .

Традиційно комендантська година починалася о 23:00 і діяла до 5: 00, але її скасування означає, що громадянам і жителям країни більше не доведеться планувати свої пізні вечори або нічний розклад з урахуванням комендантської години.

При цьому жителі Марокко повинні будуть використовувати сертифікат про вакцинацію, щоб потрапити в громадські місця, включаючи комерційні установи, кафе, ресторани, спортзали і хамами. Цей захід також буде діяти для внутрішніх і міжнародних поїздок.

Попри скасування нічної комендантської години та відповідних заходів контролю, уряд підкреслив, що буде продовжувати відстежувати показники COVID по всій країні, щоб адаптувати свої заходи відповідно до загальної епідеміологічної ситуації в країні.