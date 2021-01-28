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У Марокко почалася вакцинація від COVID. Першим прищепили короля

Автор: РБК-Україна

У четвер, 28 січня, в Марокко почалася вакцинація від коронавірусу. Першим отримав щеплення король Мухаммед VI.

Про це повідомляє Morocco world news.

Короля вакцинували в

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На сьогодні Марокко отримало 2 млн доз вакцини компанії

Нагадаємо, раніше уряд Марокко заборонив доступ літакам і пасажирам з чотирьох країн у зв'язку з виявленням мутованого штаму коронавірусу. Зокрема, Австралії, Бразилії, Ірландії та Нової Зеландії.

Крім того, у вересні минулого року Марокко почав приймати туристів. Однак цей список не потрапила Україна.

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