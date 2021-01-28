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У Марокко почалася вакцинація від COVID. Першим прищепили короля

Рабат, Четвер 28 січня 2021 20:09
У Марокко почалася вакцинація від COVID. Першим прищепили короля
Фото: Король Мухаммед VI (moroccoworldnews.com)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 28 січня, в Марокко почалася вакцинація від коронавірусу. Першим отримав щеплення король Мухаммед VI.

Про це повідомляє Morocco world news.

Короля вакцинували в Королівському палаці в Фесі.

В першу чергу в Марокко будуть вакциновані люди, схильні до ризику зараження коронавірусом, а також працівники охорони здоров'я у віці від 40 років і старше.

На першому етапі вакцинація пройде в регіонах, які найбільше постраждали від пандемії. Зокрема, регіони Касабланка-Сеттат, Танжер-Тетуан Аль-Хосейма і Рабат-Сале.

На сьогодні Марокко отримало 2 млн доз вакцини компанії Astrazeneca і 500 тисяч доз вакцини Sinopharm. Всього Марокко отримає 66 млн доз вакцини для вакцинації населення.

Нагадаємо, раніше уряд Марокко заборонив доступ літакам і пасажирам з чотирьох країн у зв'язку з виявленням мутованого штаму коронавірусу. Зокрема, Австралії, Бразилії, Ірландії та Нової Зеландії.

Крім того, у вересні минулого року Марокко почав приймати туристів. Однак цей список не потрапила Україна.

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