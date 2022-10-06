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Мародеры и насильники. Резников призвал партнеров перестать бояться "вторую армию мира"

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Международному сообществу следует перестать бояться Россию с ее ядерным шантажом. Оккупанты уже не раз доказывали, что "вторая армия мира" - это бродяги и насильники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.

"После Мариуполя, Бучи и ракетных обстрелов ядерным оружием нас не испугать. Мы говорим всем партнерам - перестаньте бояться Россию. Это не вторая армия мира, это бродяги, мародеры и насильники. Это тюрьма, которая напала на Украину", - заявил он.

Ранее Резников отмечал, что риск применения РФ ядерного оружия против Украины всегда есть. При этом возникает вопрос относительно качества этого вооружения.

Кроме того, НАТО предупредило членов альянса, что РФ может провести ядерные испытания на границах с Украиной.

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Алексей Резников