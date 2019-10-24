Маркарова причетна до виведення активів "Актив-банку", - Схеми

Міністр фінансів України Оксана Маркарова може бути причетна до виведення активів збанкрутілого "Актив-банку", зокрема, її фірма отримала елітну нерухомість у центрі Києва. Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", передає РБК-Україна.

Як повідомляється, у 2013 році Маркарова разом з чоловіком Данилом Волинцевим купила "Актив-банк" у регіоналів Андрія та Сергія Клюєвих. Вже у 2014 році Національний банк України визнав куплений Маркаровою "Актив-банк" неплатоспроможним.

Зазначається, що незадовго до банкрутства "Актив-банку" Маркарова та Волинцев встигли продати банк та його цінний актив - елітну нерухомість на Подолі, однак за ціною вдвічі нижчою її заставної вартості. Покупцем виступала фірма "Синонім". Журналісти встановили, що Маркарова була безпосередньою співзасновницею фірми "Синонім".

Відомо, що елітна нерухомість перебувала в іпотеці у державного "Укрексімбанку", який оцінював заставну вартість нерухомості у майже 130 млн гривень, однак в результаті продажу втратив заставу. За нерухомість фірма "Синонім" заплатила всього 60 млн гривень.

Сама Маркарова підтвердила, що їй відома історія з продажем елітної нерухомості "Актив-банку", але заперечила свою причетність та факт продажу за нижчою ціною.

Міністр заявила, що на момент продажу вона не була у складі акціонерів "Актив-банку" та засновників "Синоніма". Однак, як свідчать дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, Маркарова була кінцевим бенефіціаром банку, коли ухвалювали рішення про продаж, а також співзасновником "Синонім" на дату укладення угоди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацбанк продав на аукціонах два об'єкти нерухомого майна, які перебували на балансі збанкрутілого КБ "Експобанк". Загалом з продажу нерухомості Нацбанк отримав 66 млн гривень, що на понад 7 млн більше від їх початкової вартості.