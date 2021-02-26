Маркарова про призначення послом України в США: маю багато ідей щодо посилення співпраці

За її словами, США - не тільки стратегічний партнер України, але і країна, з якою ми пов'язані спільними цінностями.

"У нас спільні демократичні цінності і спільне прагнення зробити Україну сильною, захистити її від агресора, відновити її цілісність і підтримати трансформацію в сучасну інноваційну країну. Тому що економічно потужна демократична Україна, з сильними інституціями та справедливим правосуддям, член НАТО та ЄС - це не тільки мрія і вимога наших громадян, але й гарантія безпеки і розвитку всього чорноморського регіону і Європи", - сказала Маркарова.

Також посол вважає важливою підтримку Києва з боку американського уряду та обох партій у Конгресі.

"У мене як у посла дуже багато ідей, як зробити нашу співпрацю ще цікавішою і результативнішою, і я розраховую на підтримку всіх американських українців та друзів України у цій справі", - додала Маркарова.