Із Маріуполя "гуманітарним вантажем" окупанти вивозять тіла загиблих, - мерія
У мерії Мріуполя повідомили, про "гуманітарні вантажі", якими окупанти вивозять тіла загиблих. Мова йде про ті самі вантажівки, якими РФ завозить в Маріуполь гуманітарну допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
За його слова, мерія Маріуполя попросила свої джерела в місті перевірити цю інформацію.
"І от станом на ранок сьогодні можемо впевнено заявити, як окупанти вивозять тисячі тіл загиблих з Маріуполя. Це не поодинокий випадок, а реально масовий характер і відточений механізм. Як не дико це звучить - в вантажівках "гуманітраного вантажу". Тобто, ті самі вантажівки, що завозять "гуманітарні подачки" в Маріуполь на зворотному шляху загружаються тілами загиблих", - розповідає Андрющенко.
Він додає, в разі великого скупчення в одній будівлі вантажівки підганяють прямо до будинку. В разі відсутності великого скупчення - навантаження страшним вантажем відбувається в продуктових складах біля Метро, де й проходить пакування тіл загиблих.
"За поперденьою інформацією такі вантажівки рухаються далі в місце базування мобільного крематорію в Харцизьку, але ми продовжуємо уточнювати цю інформацію. Жахлива "оптимізація" логістики. Їжа в обмін на трупи - справжнє обличчя Росії", - написав Петро Андрющенко.
Нагадаємо, евакуаційні автобуси, які повинні забрати жителів блокадного Маріуполя, затримуються та ще не прибули до точки збору. Містян просять залишатися за вказаною адресою, біля ТРЦ "Порт Сіті".
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