RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Маріупольському підвалі померла жінка, яка пережила Голокост

Вулиці Маріуполя (Фото: t.me/polkazov)
Автор: Константин Широкун

У квітні в одному з бомбосховищ обложеного російськими військами Маріуполя померла Ванда Об'єдкова, жінка, яка пережила Голокост. Вона була свідком окупації Маріуполя нацистами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Загиблій Ванді Об'єдковій був 91 рік. Вся сім'я Ванди останнім часом жила в підвалі без води, електрики та опалення. Ванді було 10 років, коли в жовтні 1941 року до Маріуполя увійшли німецькі війська.

За словами дочки Лариси, Ванда Об'єдкова любила Маріуполь і ні за що не хотіла з нього їхати. Ванді було 10 років, коли в жовтні 1941 року до Маріуполя увійшли німецькі війська. За словами Лариси, її матері пощастило, нацисти не знайшли її, проте мати самої Ванди, як і тисячі інших євреїв, що жили в місті, були вбиті.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь