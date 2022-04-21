У Маріупольському підвалі померла жінка, яка пережила Голокост

У квітні в одному з бомбосховищ обложеного російськими військами Маріуполя померла Ванда Об'єдкова, жінка, яка пережила Голокост. Вона була свідком окупації Маріуполя нацистами.

Загиблій Ванді Об'єдковій був 91 рік. Вся сім'я Ванди останнім часом жила в підвалі без води, електрики та опалення. Ванді було 10 років, коли в жовтні 1941 року до Маріуполя увійшли німецькі війська.

За словами дочки Лариси, Ванда Об'єдкова любила Маріуполь і ні за що не хотіла з нього їхати. Ванді було 10 років, коли в жовтні 1941 року до Маріуполя увійшли німецькі війська. За словами Лариси, її матері пощастило, нацисти не знайшли її, проте мати самої Ванди, як і тисячі інших євреїв, що жили в місті, були вбиті.