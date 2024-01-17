В Мариуполе увеличилось количество инфекционных заболеваний, город на пороге эпидемии

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области фиксируют резкое увеличение инфекционных заболеваний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.
"За последние четыре недели во временно оккупированном городе увеличилось количество больных вирусными инфекциями. Все больше горожан обращаются за медицинской помощью в больницы", - говорится в заявлении.
Отмечается, что у многих наблюдается высокая температура, сильный кашель и другие неприятные симптомы. Однако оккупанты не сообщают, это вспышка ОРВИ или коронавирусной инфекции Covid-19.
Горсовет сообщает, что больницы никак не подготовили к периоду распространения инфекционных заболеваний, особенно в отношении больных ковидом. В медучреждениях не хватает необходимых препаратов и оборудования.
"Из-за низкого уровня медицины в оккупации - заболеваемость растет. Поэтому в городе возможна эпидемия", - написал городской совет.
Российские войска весной 2022 года после месяцев ожесточенных боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу.
Согласно опубликованным в сети спутниковым снимкам, российские оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.
Также сегодня сообщалось, что российские оккупанті перемещают через Мариуполь живую силу и инженерные подразделения в направлении Волновахи Донецкой области.
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