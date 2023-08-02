В Мариуполе партизаны отравили почти два десятка российских офицеров

"Новый факт саботажа Группы "Ї" Мариупольского Сопротивления. Во время празднования "Дня ВМФ" на одном из военных объектов был массово отравлен офицерский состав", - написал Андрющенко.

В результате отравления в тяжелом состоянии в госпиталь поступило 17 российских военных, из них вчера скончались двое офицеров. Судьба остальных 15 до конца не решена.

По информации Андрющенко, российские оккупанты подозревают применение цианида и пестицидов в пище.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь и район были оккупированы еще весной 2022 года, с тех пор россияне активно используют регион для размещения своих военных сил и техники.

ВСУ регулярно наносят удары по складам с боеприпасами и местам расположения личного состава россиян в захваченном городе.

Кроме того, на месте эффективно работают украинские партизаны. Так, 29 июля они провели операцию против врага во временно оккупированном Мариуполе.

Во время операции группа "Ї" Мариупольского сопротивления обезвредила три единицы военных грузовиков, нанесла значительные повреждения зданию, где располагалось военно-инженерное подразделение оккупантов и вывела из строя оборудование для изготовления "зубов дракона".

Недавно стало известно о том, что враг ужесточает контрразведывательные меры во временно захваченном Мариуполе Донецкой области. Планируют искать украинцев, которые помогают ВСУ.