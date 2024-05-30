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В Мариуполе новый случай смертельного отравления оккупантов, в том числе офицеров

Фото: в Мариуполе снова смертельно отравились оккупанты, в том числе офицеры (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Мариуполе зафиксирован новый случай отравления оккупантов. Среди ликвидированных - офицеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Агентам в Мариуполе стало известно, что в так называемом "Приморском районном отделении Мариупольского ГУ МВД ДНР" смертельно отравились оккупанты. Рашисты пытаются скрыть информацию об этом", - говорится в сообщении.

Как объясняют партизаны, из-за депрессии на фоне больших потерь и постоянного страха "прилетов", оккупанты начали еще более усердно употреблять алкогольные напитки, преимущественно местного производства, которые им передают в качестве "гуманитарной помощи".

"Благодаря их любви к водке, нам удалось сократить численность рашистов в городе на 4 человека, включая нескольких офицеров", - добавили в "Атеш".

Передвижение врага в Мариуполе

В то же время "Атеш" продолжает отслеживать передвижения личного состава и места их скоплений для передачи координат Силам обороны Украины.

Не первый случай

В Мариуполе не впервые происходят случаи "загадочной" ликвидации оккупантов. Например, в августе 2023 года в Мариуполе партизаны отравили почти два десятка российских офицеров, двое из них были ликвидированы.

Кроме того, в середине октября прошлого года сообщалось, что только за неделю в городе при "загадочных обстоятельствах" были убиты 26 российских военных.

Кроме того, в середине ноября 2023 года в Мариуполе были убиты как минимум четыре сотрудника "полиции" и ФСБ захватчиков.

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