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В Мариуполе кадыровцы напали на россиян, устроили стрельбу, - Андрющенко

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 19 августа, в районе "Кирова" Мариуполя произошел переросший в стрельбу конфликт между кадыровцами и российскими оккупантами.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Как пишет Андрющенко, во время конфликта собралась группа автомобилей с кадыровцами и россиянами. Все были военные. Во время шума раздавались и выстрелы.

За короткий промежуток времени количество автомобилей выросло еще на около двадцать единиц. Чтобы сдержать конфликт, россияне вызвали спецподразделение. 

 

Фото: в Мариуполе кадыровцы напали на россиян, устроили стрельбу (t.me/andriyshTime)

"Весь конфликт продолжался до 22:00. Доехали и Ахмат и россияне.  Раздавались выстрелы и две машины скорой помощи кого-то вывезли. На крышах стояли снайперы, но после 22 ночи пришли к какому-то согласию и разъехались. К сожалению без массовой стрельбы друг в друга", - добавляет Андрющенко.

Советник городского головы добавил, что причина конфликта заключалась в том, что оккупационная комендатура остановила чеченца, автомобиль которого был набит оружием без всякого документа.

Ситуация в оккупированном Мариуполе

Российские войска весной 2022 года после месяцев боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу.

Как недавно рассказывал Андрющенко, захватчики ужесточили проверки местного населения в Мариуполе. В городе роводят так называемые зачистки.

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