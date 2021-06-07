Під Маріуполем підірвали гранатою автомобіль. Постраждали дві людини

На вулиці Городня біля магазину відзначали день народження. До магазину підійшов чоловік, який спровокував конфлікт. Очевидець події каже, що це співробітник силових структур.

"Став приставати до людей, вгамувати його не могли. Він кинув гранату під машину іменинника. Від вибуху вилетіли вікна в магазині. Двоє хлопців, іменинник і його друг отримали осколкові поранення", - повідомляє видання, посилаючись на слова очевидця.

У поліції даний факт підтвердили. Розгляд даної справи прокуратура передасть до Державного бюро розслідувань, пише 0629.

На даний момент відомо, що підозрюваний затриманий.