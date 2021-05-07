У Маріуполі заявили, що треба готуватися до можливого вторгнення російських військ

Серед основних питань обговорили законопроект про територіальну оборону авторства колишнього заступника РНБО, генерала Сергія Кривоноса.

Як повідомив заступник керівника штабу Нацкорпусу Владислав Соболевський, головні завдання реформованої тероборони - мобілізація добровольців та координація активістів.

"Територіальна оборона сьогодні не працює, маємо це визнати. І законопроект Сергія Кривоноса покликаний, по-перше, створити структуру в яку буде просто вступити, по-друге, структуру, яка буде керованою у воєнний час, нормально керованою начальником Генерального штабу, і по-третє, масовою, для мене це найважливіше", - зазначив Соболевський.

Водночас за словами командиру полку "Азов" Дениса Прокопенка, під час оборони Маріуполя у 2014 році були задіяні місцеві жителі та інженерна техніка для облаштування бліндажів, окопів, але це все мало ситуативний характер.

"До оборони потрібно бути готовим постійно, її потрібно постійно нарощувати", - заявив військовий.

На конференції були присутні також представники місцевої влади. Зокрема, заступник міського голови Маріуполя Андрій Мєшков, який визнав - система тероборони недосконала, і існуючих ініціатив в місті недостатньо.