У Маріуполі зросла кількість ампутацій кінцівок: У чому причина

Через нестачу інсульту в окупованому Маріуполі зросла кількість ампутацій кінцівок. Щодня в місті проводять не менше двох таких операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram .

"Інсулін для хворих на цукровий діабет низької якості і в недостатньому обсязі. Джерела говорять про раптове зростання ампутацій кінцівок у хворих на цукровий діабет. Щодня не менше двох операцій", - розповів Андрющенко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Маріуполі городяни змушені жити в нелюдських умовах, які створили їм російські окупанти. Жителі міста готують їжу на вогнищах, ховають померлих прямо у дворах і потроху починають звикати до таких суворих реалій.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну окупанти вбили щонайменше 22 тис. мирних жителів Маріуполя. Надалі ця цифра може стати більше, оскільки порахувати кількість закатованих поки неможливо.