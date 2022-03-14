У Маріуполі померла вагітна, яка постраждала під час бомбардування пологового будинку, - журналіст

У Маріуполі померла одна з вагітних жінок, яка постраждала під час бомбардування пологового будинку 9 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналістку "Голосу Америки" Асю Доліну в Facebook.
"Перша вагітна дівчина з відео/фото репортажів з місця бомбардування дитячої лікарні номер три в Маріуполі (пологовий будинок), та, яку виносили на ношах, не вижила. І дитина її не народжена не вижила", - написала журналістка.
За словами Доліної, цю інформацію підтвердив фотограф Євген малолітка, який був під час евакуації жінок і робив фото для AP.
Зазначимо, що інша жінка, Маріанна Підгурська, яку теж сфотографували при обстрілі пологового будинку Маріуполя, жива і 10 березня вона народила дівчинку.
Нагадаємо, при обстрілі дитячої лікарні в Маріуполі загинули 3 людини. У тому числі дитина. Крім того, травми отримали 17 осіб.
Ми також писали, що в ООН, як і в усій світовій спільноті, шоковані нападом на пологовий будинок у Маріуполі.
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