У Маріуполі російські війська за 12 днів вбили понад 1500 мирних жителів
Понад півтори тисячі жителів Маріуполя було вбито російськими військами за час блокади міста та обстрілу житлових кварталів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міської ради у Telegram.
Зокрема, російські військові за 12 днів вбили 1582 мирних маріупольців.
"Світла пам'ять загиблим у цій жахливій війні. Кожен окупант буде горіти у пеклі. Ми ніколи не забудемо та ніколи не пробачимо цього злочину проти людства, проти України, проти Маріуполя", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що волонтерка розповіла про жахіття, які коїть ворог в Маріуполі.
Також ми писали, що Зеленський сказав, що окупанти мають чіткий наказ тримати Маріуполь в заручниках і постійно обстрілювати.
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