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У Маріуполі російські війська за 12 днів вбили понад 1500 мирних жителів

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Маріуполь, П'ятниця 11 березня 2022 18:40
У Маріуполі російські війська за 12 днів вбили понад 1500 мирних жителів У Маріуполі вбили понад 1500 мирних жителів ((t.me.polkazov)
Автор: Тетяна Самарук

Понад півтори тисячі жителів Маріуполя було вбито російськими військами за час блокади міста та обстрілу житлових кварталів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міської ради у Telegram.

Зокрема, російські військові за 12 днів вбили 1582 мирних маріупольців.

"Світла пам'ять загиблим у цій жахливій війні. Кожен окупант буде горіти у пеклі. Ми ніколи не забудемо та ніколи не пробачимо цього злочину проти людства, проти України, проти Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що волонтерка розповіла про жахіття, які коїть ворог в Маріуполі.

Також ми писали, що Зеленський сказав, що окупанти мають чіткий наказ тримати Маріуполь в заручниках і постійно обстрілювати.

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