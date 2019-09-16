У Маріуполі розстріляли відпущеного під домашній арешт бойовика

У Маріуполі невідомі розстріляли відпущеного під домашній арешт бойовика "Донецької народної республіки" Романа Джумаєва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт 0629.com.ua.

Повідомляється, що інцидент стався в багатоповерхівці на вулиці Воїнів-визволителів, в якій жив Джумаєв. За даними порталу, невідомі розстріляли його на порозі квартири. У поліції повідомили, що на місце виїхала слідчо-оперативна група, а перші коментарі обіцяють дати протягом доби.

Як стверджує маріупольський сайт, загинув саме колишній бойовик "ДНР" Роман Джумаев, якого на початку серпня суд відпустив під домашній арешт. Джумаєва звинувачували в участі в терористичній організації, йому загрожувало від 8 до 15 років позбавлення волі.

Уродженець Маріуполя вступив до "ДНР" в 2014 році, брав участь у боях проти української армії за Донецький аеропорт та Дебальцеве. Влітку 2015 через Росію виїхав до Білорусі, пізніше переїхав до Росії. Був затриманий у вересні 2017 року, коли спробував виїхати на підконтрольну Україні територію.

Нагадаємо, в грудні 2018 року в Маріуполі розгорівся скандал, коли стало відомо, що Джумаєв вже після затримання відкрив кіоск та "вивісив прапор України". Згодом його доставили у відділок за інцидент з активістом.

Раніше також повідомлялося, що в Одесі судитимуть трьох місцевих жителів, які в 2015 році брали участь у військових діях на Донбасі на стороні так званої "ДНР".

