В Маріуполі п'яні окупанти вбили місцевого гранатою заради забави, - міськрада

У тимчасово окупованому Маріуполі російські військові умисно вбили цивільного гранатою після зауваження від нього. Також є й поранені внаслідок вибуху.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

Внаслідок вибуху двоє інших цивільних отримали поранення, один з них у важкому стані.

"Причина - вибух гранати в приватному подвір'ї. Декілька п’яних військових окупантів гучно гуляли. Місцевий мешканець зробив зауваження. На зустріч окупанти кинули гранату в його двір", - пише радник мера.

За словами Андрющенка, близько о 20:15 у місті пролунав вибух.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові планують заборонити в’їзд та виїзд з Маріуполя на всі вихідні через посилення фільтраційних заходів.

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