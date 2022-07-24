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В Маріуполі п'яні окупанти вбили місцевого гранатою заради забави, - міськрада

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У тимчасово окупованому Маріуполі російські військові умисно вбили цивільного гранатою після зауваження від нього. Також є й поранені внаслідок вибуху.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

За словами Андрющенка, близько о 20:15 у місті пролунав вибух.

"Причина - вибух гранати в приватному подвір'ї. Декілька п’яних військових окупантів гучно гуляли. Місцевий мешканець зробив зауваження. На зустріч окупанти кинули гранату в його двір", - пише радник мера.

Внаслідок вибуху двоє інших цивільних отримали поранення, один з них у важкому стані.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові планують заборонити в’їзд та виїзд з Маріуполя на всі вихідні через посилення фільтраційних заходів.

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