У Маріуполі пригрозили закрити заклади з невакцинованими від COVID працівниками

У Маріуполі можуть закрити заклади і ринки через нещеплених працівників. Влада міста попередила підприємців, що вакцинація персоналу - це гарантія подальшої роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу голови міста .

"Цього року, якщо персонал не буде вакцинований, то підприємства сфери обслуговування і ринки будуть закриті. Оскільки, в першу чергу, це небезпечно для відвідувачів", - сказав мер Маріуполя Сергій Орлов на зустрічі з підприємцями.

Він підкреслив, що на сьогодні вакцинація від коронавірусу - це єдина можливість захисту від інфекції. "Ключове - це гарантія подальшої роботи ваших закладів", - резюмував Орлов.

Директор Департаменту охорони здоров'я міста Андрій Ремпель своєю чергою зазначив, що міська влада готова організувати виїзні бригади медиків на підприємства і ринки для вакцинації працівників.